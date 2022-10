Le bourgmestre d’Ostende en colère : aucun train ne circulera vers sa ville durant les vacances d’automne

Le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein (Open VLD) n’apprécie pas qu'une fois de plus aucun train ne circule vers la ville côtière pendant les vacances d’automne. Le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire Infrabel entreprend des travaux 24 heures sur 24 sur les voies et il n’y aura pas de train entre Bruges et Ostende. Cependant, des bus de remplacement seront mis en service durant cette période.