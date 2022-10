Le syndicat chrétien va organiser une journée de grève et d'actions le mercredi 9 novembre

Concrètement, différentes actions sont envisagées: grèves, arrêts de travail, assemblées du personnel, manifestations, etc. De nombreuses personnes sont préoccupées par l'avenir de leur entreprise et ne peuvent pas nécessairement se permettre de perdre un jour de salaire, souligne-t-on.

Afin de "redonner des nouvelles perspectives positives aux travailleurs", la CSC demande notamment que les prix du gaz et de l'électricité soient rapidement plafonnés et que le tarif social de l'énergie soit étendu aux revenus moyens et faibles et qu'il soit accordé automatiquement. Le syndicat chrétien veut aussi une meilleure indemnisation des trajets domicile-lieu de travail et des déplacements professionnels.

La CSC souhaite encore que l'enveloppe complète pour la liaison au bien-être des allocations sociales soit répartie et qu'un accord soit conclu avec les employeurs afin de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs dans les secteurs et les entreprises lorsque c'est possible, au-delà de l'indexation automatique des salaires.

Les revendications du syndicat portent aussi sur une indexation des barèmes fiscaux et sur des avancées dans la réforme fiscale "afin que le salaire poche des travailleurs augmente, que la charge soit reportée sur les épaules les plus larges et que la transition juste soit finançable".