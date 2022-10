Les syndicats approuvent le protocole d'accord avec BSCA Security

Une solution à la grève du personnel de sécurité à l'aéroport de Charleroi semble en vue. Les syndicats, les représentants de la direction et le gouvernement wallon sont parvenus à un protocole d’accord, qui était présenté au personnel ce mercredi et il a été approuvé. L' aéroport de Charleroi rouvrira ses portes demain jeudi. La police a fermé les voies d'accès à l'aéroport dans le sens des départs et les passagers en partance sont refoulés.