Aucun explosif découvert après une alerte à la bombe dans une école de Lommel

Alertée via la plateforme Smartschool, l'école a dû procéder à l'évacuation d'environ un millier d'étudiants. Deux d'entre eux, suspects, ont été interpellés. "La ville et l'école ont pris la menace au sérieux et n'ont pas voulu prendre de risque", a déclaré Bob Nijs, bourgmestre de Lommel.

Les pompiers et la police ont décidé d'escorter les élèves vers une salle de sport de la commune. Les parents ont été prévenus et certains sont venus récupérer leurs enfants. L'école gardera porte close pour le reste de la journée.

Après une fouille minutieuse de l'établissement à l'aide de chiens dressés pour détecter les explosifs, aucun dispositif dangereux n'a été découvert. L'enquête judiciaire est entre les mains du parquet du Limbourg.