Un sénior sur trois en maison de repos reçoit des antipsychotiques : le magazine "Pano" a mené l’enquête

Un résident sur trois, âgé de plus de 75 ans, en maison de repos reçoit des antipsychotiques. Il s'agit de médicaments psychotropes utilisés pour traiter les symptômes des troubles psychotiques. Ils permettent de diminuer les hallucinations et les idées délirantes. Ils sont d’ailleurs également souvent administrés aux personnes atteintes de démence. "Mais pour tous les autres symptômes, leur effet n'a pas été scientifiquement prouvé. De plus, les effets secondaires sont importants", explique le gériatre Mirko Petrovic (UGent). Ce mercredi soir, le magazine "Pano" (VRT) s'intéresse de plus près à l'utilisation des antipsychotiques chez les personnes âgées.