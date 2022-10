Christophe Slagmuylder proposé comme directeur général de Bozar

Le nouveau directeur a été choisi parmi les 30 candidatures recevables. Celles-ci ont été sélectionnées sur base de critères précis établis par le conseil d'administration. C'est le comité de rémunération, présidé par Isabelle Mazzara, qui a mené toute la procédure, avec le soutien d'un bureau de recrutement externe, indique le cabinet de la ministre des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib. "Nous avons confiance dans le fait qu'il s'agit d'un bon choix pour porter le Palais des Beaux-Arts (photo) vers de nouveaux horizons toujours plus passionnants", indiquait Isabelle Mazzara.

"Je me félicite de voir Christophe Slagmuylder à la tête de Bozar - il est historien de l'art et directeur artistique. Bruxellois, il a déjà une affinité particulière avec l'institution. Ses qualités sont largement reconnues. Je me réjouis de travailler avec lui", déclarait Hadja Lahbib.

Né à Bruxelles en 1967, Christophe Slagmuylder a étudié l'Histoire de l'art à l'Université Libre de Bruxelles. Il a débuté sa carrière comme professeur de théorie visuelle à la haute école artistique de La Cambre. A partir de 2007, il a succédé à Frie Leysen à la direction du Kunstenfestivaldesarts avant de devenir, en 2018, directeur du festival culturel Wiener Festwochen, qui se tient chaque année à Vienne, la capitale autrichienne.

La directrice générale de Bozar, Sophie Lauwers, est décédée subitement fin mai chez elle, à l'âge de 55 ans. Christine Perpette assurait l'intérim depuis juin. Une fonction qu’elle combinait avec celle de directrice financière du Bozar.