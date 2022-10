Crise de l’asile : Mahdi réclame une décision rapide pour un accueil d'urgence

Le président du CD&V et ex-Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (photo), a exhorté ce jeudi le gouvernement fédéral à mettre en place un centre d'accueil d'urgence pour les demandeurs d'asile, comme le propose la nouvelle Secrétaire d’Etat Nicole de Moor (CD&V). Depuis des semaines, le manque de places d’accueil force de nombreux demandeurs d’asile - y compris des familles avec jeunes enfants et des mineurs non-accompagnés - à dormir dans la rue en attendant de pouvoir faire enregistrer officiellement leur demande. VRT NWS est allée à leur rencontre dans les rues de la capitale.