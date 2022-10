L'arrivée en Flandre d'un site internet qui vend des produits périmés n’arrange pas les banques alimentaires

Too Good To Go et Foodello sont tous deux des chaînes en ligne. Il faut déjà être assez habile avec son smartphone pour se lancer dans de telles applications. "Les personnes les plus vulnérables ont déjà un peu plus de mal à utiliser les applications numériques dont on a besoin pour acheter via Too Good To Go ou Foodello", explique Els Breugelmans. "Or ce sont ces personnes qui sont les premières à faire la queue dans les banques alimentaires". Et justement, ces banques alimentaires craignent pour leurs dons à l’arrivée de chaque nouvelle plateforme.

"Nous sommes tristes de voir des acteurs comme Too Good To Go et Foodello arriver sur le marché", déclare Jef Mottar, de la Fédération belge des banques alimentaires. "Ils fonctionnent évidemment en toute légalité, mais ce sont des volumes qui ne sont plus à notre disposition". Les banques alimentaires ont vu leurs dons diminuer de 5 à 6 % au cours des six derniers mois. Mais la demande, elle a augmenté de 15,4 % sur la même période.

Les banques alimentaires cherchent à obtenir du gouvernement des allégements fiscaux supplémentaires. "Ceux-ci permettraient de lutter à armes égales, de sorte que les dons de nourriture puissent également être encouragés", ajoute Jef Mottar. "Pour que les deux acheteurs aient le droit d'exister, mais que nous puissions aussi avoir une part de ce marché."