L’extension du Zwin est devenue un paradis pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux

Grâce au percement de l'Internationale Dijk (digue internationale) en 2019, le Zwin s'est étendu de 120 hectares à la frontière belgo-néerlandaise. Ces travaux étaient nécessaires pour rendre la réserve plus sûre, plus grande et augmenter son intérêt en tant que réserve naturelle. L'étude a évalué ce projet à travers un suivi écologique, abiotique et de salinisation de l'extension du Zwin.

Les premiers résultats montrent que des plantes pionnières comme la salicorne et la soude maritime ont rapidement colonisé l'ancien polder et, en 2021, un quart de la zone s'était transformé en pré-salé. La majeure partie de l'extension du Zwin reste cependant constituée de vasières nues, de ravines et de basses terres remplies d'eau de mer et abritant des communautés d'invertébrés vivant sur le fond.

Plusieurs espèces de poissons, dont l'anguille, le flet, le mulet porc, le sprat et le bar ont élu domicile dans la zone. "La capture de poissons juvéniles et adultes montre que l'extension du Zwin est utilisée par ces espèces comme zone d'approvisionnement en nourriture et de reproduction", indique l'Agence flamande pour la nature et des forêts.