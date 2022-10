Le Parlement flamand a levé l'immunité de Sihame El Kaouakibi

Avant d'entrer dans l'hémicycle, EL Kaoukibi a fait une brève déclaration à quelques journalistes "Je suis tremblante", a-t-elle dit. "Parce que je fais mon retour après deux ans d'isolement et que ce n'est pas évident. Pour cela, on a besoin de beaucoup de soutien."

Durant la séance elle-même, elle aurait fait un discours émouvant dans lequel elle a parlé de sa période difficile. Ce faisant, elle aurait également admis avoir commis des erreurs. Surtout, elle souhaite maintenant que la Cour fasse son travail afin qu'elle puisse, elle aussi, raconter sa version et exercer ses droits en toute transparence.

On ignore la raison pour laquelle El Kaouakibi a choisi de s’exprimer ce mercredi. "Nous ne pouvons pas savoir ce qu’elle pense mais on soupçonne qu'elle voulait en fait s'adresser à nouveau aux députés et leur dire 'je ne suis pas contre la levée de mon immunité parlementaire, je veux coopérer avec l'enquête et tout cela est très dur pour moi aussi'", a encore estimé Pieterjan De Smedt.



Ci-dessous l'entrée dans l'hémicycle de Sihame El Kaouakibi, habillée d'une longue robe blanche.