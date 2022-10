Tirlemont innove avec une poubelle spéciale pour les boîtes à pizza

Il est impossible de ne pas la voir, dans le jardin du presbytère près de la Grote Markt de Tirlemont. Elle est grande et rouge, le design n’est peut-être pas très discret mais au moins elle est visible. "Il s'agit d'une grande poubelle avec une fente carrée par laquelle on peut parfaitement jeter une boîte à pizza en carton", explique la bourgmestre Katrien Partyka (CD&V). "Et nous voyons déjà que cette poubelle a collecté pas mal de boîtes vides."

Et c'est tant mieux, car depuis l'arrivée d'une chaîne de pizzas très populaires, de nombreuses boîtes se retrouvaient déjà dans les rues. "Sur la Grote Markt, il y a une succursale de Domino's Pizza et elle est très populaire auprès de nos jeunes", explique Katrien Partyka. "Mais nous constatons que des boîtes de pizza vides finissent souvent dans la rue à cause de cela. Et comme une boîte à pizza ne passe pas par l'ouverture d'une poubelle ordinaire. Nous avons trouvé cette solution."