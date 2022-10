A Rabat, la ministre Lahbib inaugure la première ambassade belge neutre en énergie

La ministre belge des Affaires étrangères a également rencontré jeudi à Rabat son homologue marocain, Nasser Bourita. Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales, ainsi que de consolider un partenariat stratégique entre les deux pays. "Je me réjouis de notre volonté de partager et de progresser davantage dans nos relations bilatérales économiques, commerciales et sociales afin d'optimiser notre coopération dans divers domaines", a expliqué Hadja Lahbib lors d'une conférence de presse organisée au ministère marocain des Affaires étrangères.

Dans l’optique de renforcer la coopération entre les deux pays, différents groupes de travail vont aussi être mis sur pied, notamment sur les thématiques judiciaire et migratoire. Les travaux doivent débuter en décembre de cette année, a souligné Nasser Bourita.

Les deux ministres ont aussi évoqué le contexte international actuel au cours de leur entretien. "Alors que les frappes russes et les violations flagrantes continuent en ce moment en Ukraine, nous avons exprimé nos profondes préoccupations face aux répercussions de cette guerre injuste. Cette guerre doit cesser. La Russie est seule responsable de l'aggravation des crises humanitaire, alimentaire et énergétique mondiales. Nos pays condamnent toute violation des principes fondamentaux de la charte des Nations Unies et de l'usage de la violence", a déclaré la ministre belge.

Sur le dossier relatif au conflit israélo-palestinien, "nous avons réaffirmé l'engagement des deux pays en faveur d'une solution à deux États avec un État d'Israël et un État de Palestine, indépendants, démocratiques, contigus, souverains, vivant dans la paix et la sécurité, avec Jérusalem comme capitale des deux états", a indiqué la ministre Lahbib. Les deux pays ont affiché aussi des convergences sur le dossier syrien, où "seule une solution politique est possible", ainsi que ce qui concerne le dossier du nucléaire iranien.