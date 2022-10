Covid-19 : quelque 1.500 personnes porteuses du coronavirus hospitalisées

Entre le 14 et le 20 octobre, il y a eu en moyenne 111 nouvelles admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19, un nombre relativement stable depuis le début de la vague automnale. Au total, 1.509 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 76 patients traités en soins intensifs (soit 13% de plus que la période de référence précédente), indique ce vendredi l'Institut de santé publique Sciensano.