Crise de l’asile : la Défense va créer 1.500 places d’accueil d’ici décembre

Ce jeudi, on avait appris plus tôt dans la journée que Fedasil devait faire évacuer les 400 demandeurs d'asile du Home Sebrechts (photo) à Molenbeek-Saint-Jean. La commune a en effet obtenu gain de cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles et la cour d’appel pour que la bâtisse ne puisse pas être utilisée comme centre d'accueil.

La Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a réagi avec déception à la fermeture du centre d'accueil dans une ancienne maison de repos de l'avenue François Sebrechts à Molenbeek-Saint-Jean. "Je regrette profondément ces petits jeux pour éviter de devoir accueillir des demandeurs d'asile", déclarait de Moor. "Nous allons maintenant soumettre un dossier à la Région de Bruxelles-Capitale pour demander une exception. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu un débat en séance plénière de la Chambre, j'ai entendu tous les partis présents dire qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un dormir dans la rue. Il n'y a pas de places de trop aujourd'hui. Fermer 400 places comme ça est impossible, et certainement pas à un moment où des personnes vulnérables risquent d'être mises à la rue", estime la Secrétaire d’Etat.

L'ancienne maison de repos de l'avenue Sebrechts avait été réquisitionnée pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Puis, lorsque le bâtiment a été transformé en centre d'accueil pour d'autres demandeurs d'asile, la bourgmestre molenbeekoise Catherine Moureaux (PS) a déposé une plainte. Elle a fait valoir que l'infrastructure n'était pas conforme pour accueillir des réfugiés de manière permanente. Le juge lui a donné raison, y compris en appel.