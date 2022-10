Grève de 24h à l’appel du syndicat socialiste à la VRT

Les émissions "Terzake” et “De afspraak” sur la chaine de télévision Canvas seront notamment supprimées ce vendredi soir et remplacées par des documentaires. Le journal télévisé de 19h sera légèrement écourté et les chaines de radio diffuseront davantage de musique ce 21 octobre.

Fin avril, la direction de la VRT annonçait son intention de se séparer de 116 collaborateurs, de ne pas remplacer 50 employés qui prendront leur pension, et de confier la production de la série télévisée "Thuis" à une firme externe. Les syndicats ont déjà réagi à ces projets avec diverses actions, comme la suppression de certaines émissions "De zevende dag" et "Villa politica".

"La direction de la VRT a choisi de faire payer des collègues pour compenser la plus grosse partie des économies qu’elle doit réaliser", explique le syndicat socialiste ACOD. "Nous sommes convaincus que d’autres solutions existent et doivent être préférées, notamment en investissant dans nos collègues et en confiant moins de tâches à des externes".

Les négociations entre syndicats et direction du service public flamand de radiotélévision sur ce plan de transformation sont encore toujours en cours.