L'entrée en vigueur de règles plus sévères pour les zones de basses émissions reportée

Le gouvernement flamand justifie cette décision par la crise économique et énergétique en vigueur. Le prochain durcissement de la règlementation des zones à faibles émissions était prévu pour le 1er janvier 2025, avec l'interdiction de circuler à Anvers et à Gand pour les voitures à moteur à essence de la norme Euro 2 et les voitures diesel de la norme Euro 5.

La mesure est reportée d'un an, au 1er janvier 2026, a indiqué Zuhal Demir (N-VA) dans un communiqué. "Le report donnera aux résidents un an supplémentaire pour s'adapter et plus de temps pour une mise en œuvre ordonnée", a indiqué le cabinet de la ministre de l’Environnement, expliquant que le calendrier initial ne tenait pas compte de l'impact de la pandémie de Covid-19, de la crise énergétique et des taux d'inflation sans précédent.

L'exemption accordée aux bus de la société publique de transport De Lijn sera supprimée et les voitures hybrides rechargeables seront également soumises à la réglementation. Celle-ci sera aussi uniformisée pour les "oldtimers" (véhicules ancêtres).

Les voitures immatriculées avec une plaque débutant par O pourront être admises à circuler dans les villes LEZ jusqu'à dix fois par an, moyennant le paiement d'un montant journalier et sous réserve d'une inscription préalable.