Un labyrinthe de verdure pour célébrer les 600 ans de l'Université de Louvain

L’œuvre d’art sera réalisée par le duo Gijs et Van Vaerenbergh, deux anciens étudiants de la KU Leuven. Il s’inscrit dans la tradition de l’université - l’une des plus anciennes d’Europe - qui souhaite apporter une touche artistique aux places de la ville. Comme la statue de Fonske à la place De Somer ou le scarabée à la place Ladeuze.

La construction d'acier sera placée dans le campus de la KUL, non loin du château d’Arenberg, qui date du 16e siècle et appartient à l’université. Au total, 300 à 400 mètres de palissades incurvées en acier seront utilisées pour former les allées du labyrinthe. Diverses plantes grimpantes seront semées sur le sol et prendront peu à peu possession de l'installation.

La construction du projet végétal débutera en 2024. L’université devra indiquer quelles plantes s’y prêtent au mieux.

Il s'agit du tout premier élément dévoilé concernant des célébrations qui entoureront le 600e anniversaire de l'institution académique. "Pas de KU Leuven sans Louvain, mais inversement Louvain n’existe pas sans son université", estime le bourgmestre socialiste Mohamed Ridouani. "Nous allons fêter en 2025 les six siècles de collaboration entre la ville et l’université. Le labyrinthe en sera une des pièces marquantes. Un point de rencontre entre jeunes et moins jeunes, entre étudiants et habitants".

A l’entrée du château d’Arenberg (photo), des informations seront données sur les plans et l’avancement du projet.