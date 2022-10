"L'UE doit envisager son commerce avec la Chine de manière plus géostratégique"

"En tant qu'Européens, nous devons abandonner une part de naïveté", convient Alexander De Croo. "Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir une relation économique avec la Chine. Nous devons absolument la maintenir, mais aussi la regarder de manière plus géostratégique, pour éviter de nous retrouver dans une trop grande dépendance, ou de subir trop de contrôle de ce pays sur des secteurs cruciaux".

Le chef du gouvernement belge renvoie aux infrastructures énergétiques et rappelle la tentative, bloquée par les autorités belges, de montée d'une entreprise d'État chinoise dans le capital du gestionnaire de réseau Eandis, en 2016. D'autres secteurs comme les télécommunications, les semi-conducteurs ou le transport maritime doivent aussi être gardés à l'œil, ajoute De Croo. "Nombre de domaines qui autrefois étaient exclusivement économiques, sont devenus de plus en plus géostratégiques".