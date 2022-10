"Close" du Gantois Lukas Dhont remporte deux prix au festival du film de Chicago

Le film "Close" raconte l’amitié entre les adolescents Léo et Rémi, qui sont amis depuis toujours jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Perturbé, Léo cherche à se rapprocher de Sophie, la mère de Rémi. L’œuvre a remporté le Gold Q-Hugo Award pour le meilleur film et le prix du jury Silver Hugo. Plus tôt dans la semaine, le long métrage avait déjà remporté le prix du public dans la programmation "cinéma du monde" du festival de Mill Valley, en Californie.

"C'est agréable de sentir que Leo et Remi sont accueillis à bras ouverts également de l'autre côté de l'océan", a commenté Lukas Dhont. "Quand tu fais quelque chose qui te touche très fort, tu espères évidemment que cela se passera ainsi. C'est un immense honneur de recevoir à nouveau un prix aux États-Unis."

Le jury international de la compétition principale à Chicago a décrit le film comme une œuvre "sensible, humaniste qui met en scène nos besoins humains de contact et d'affection, au milieu de la pression écrasante du conformisme". Il a aussi salué les prestations du réalisateur gantois et des acteurs principaux. "C’est un tour de force très émouvant de Lukas Dhont, qui a mené tous les acteurs à de magnifiques prestations", estime le jury.