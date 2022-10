Google achète un terrain à Feluy pour un potentiel nouveau centre de données

"Ce nouvel investissement confirme notre rang de pionnier du numérique", s'est félicité le Premier ministre Alexander De Croo, présent vendredi au centre de données de Ghlin pour l'occasion. "Depuis des années, la Belgique joue un rôle de premier plan en Europe lorsqu'il s'agit de développer l'économie digitale. Notre position centrale, notre savoir-faire et nos talents sont autant d'atouts pour des acteurs comme Google, mais aussi pour toutes les start-ups innovantes qui naissent chaque jour dans notre pays." "Jamais innover dans le numérique ne s'est révélé aussi important que dans l'ère post-Covid", a souligné le Premier ministre.

"Les événements internationaux nous démontrent à quel point il est crucial pour la Belgique et pour l'Europe de disposer de ses propres infrastructures et de ses propres leviers économiques et technologiques." Pour Jacques Gobert, le président de l'intercommunale Idea, cet investissement pourrait avoir un impact positif sur l'attractivité de la communauté locale et la création d'emplois à long terme.