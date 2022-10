L'ancien site minier de Genk accueille "FacThory", pour l'industrie de demain

Un investissement de 26,2 millions d'euros est prévu pour cet édifice tourné vers de nouveaux modes de production. FacThory constitue la première réalisation d'un vaste campus "intelligent" qui s'étendra sur les 93 hectares de l’ancien site minier de Waterschei, fermé en 1987. A terme, quelque 5.500 emplois devraient pouvoir y être créés.

A l’heure actuelle, le Thor Park accueille déjà EnergyVille (une institution de recherche), le T2-campus (enseignement), Thor Central (un centre de business et d’activités) et le bâtiment IncubaThor (accompagnement d’entreprises). Ils seront rejoints en décembre 2023 par la FacThory. Un projet commun de Thor Park, LRM (la Société limbourgeoise de reconversion), la ville limbourgeoise de Genk et l’Université de Louvain.