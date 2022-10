Les syndicats policiers protestent à Bruxelles devant le congrès d'Open VLD

"Les ministres ont expliqué pourquoi il a été décidé d'ajuster la question de la revalorisation salariale dans l'accord budgétaire fédéral", toujours selon le porte-parole du parti. L'action policière s'est ensuite terminée.

Alexander De Croo a souligné qu’il était "toujours ouvert à une discussion. Les syndicats auraient pu demander à me rencontrer et cela aurait été fait. Il y a eu beaucoup d’entretiens avec la ministre et la police auparavant, mais le gouvernement a toujours été clair. Une augmentation salariale est possible, mais un système de prépension à 58 ans n’est plus défendable. A mon avis, l’accord est équilibré, et je pense que beaucoup de gens le trouvent équilibré", concluait le Premier ministre.