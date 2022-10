Arne Quinze construit "la plus grande sculpture lumineuse jamais placée dans le désert saoudien"

Dans cette œuvre, l'artiste qui réside et travaille en région gantoise développe sa conception d'une oasis, "un endroit vivant dans le désert aride où la vie émerge et un lieu où l'artiste vous immerge dans la diversité et la beauté débridées de la nature". L’œuvre d’art fera 35 mètres sur 16. Quinze la considère "comme le plus grand défi pour mon équipe et moi-même jusqu’à présent".

Le festival de lumières à Riyad commencera le 3 novembre et "Oasis" s'y allumera officiellement. En attendant, il est possible de voir la construction de la sculpture en suivant Arne Quinze sur Instagram.