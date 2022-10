16.000 visiteurs ont poussé la porte de 3 à 4 musées pendant la Museum Night Fever

Parmi les musées participants, on retrouvait quelques fidèles au rendez-vous comme ARGOS, Autoworld Brussels, CINEMATEK, la GardeRobe de MannekenPis, les Halles Saint-Géry, le Musée de la Ville de Bruxelles ou encore l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Certaines institutions comme Train World ou le Kanal-Centre Pompidou, qui présente l'exposition "Kinshasa N'Tonga, entre futur et poussière", effectuaient leur retour. Il s'agissait, par contre, de la première participation pour la Fondation Thalie, l'Iselp (Higher Institute for the Study of Plastic Language) et la Loge.

Les musées les plus populaires au cours de cette édition 2022 se sont révélés être le Musée BELvue (photo), enregistrant près de 10.000 visites (9.525) à lui seul, suivi par la CINEMATEK (3.935) et le Coudenberg (3.516 visites).