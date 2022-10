L’augmentation du nombre de consommateurs n’arrivant plus à payer leur énergie reste limitée

Au cours des neuf derniers mois, le nombre de consommateurs qui ne parviennent plus à payer leurs factures de gaz et électricité et qui doivent se tourner vers le gestionnaire du réseau de distribution Fluvius pour un approvisionnement - alors que leur demande est rejetée par les fournisseurs d’énergie commerciaux - a augmenté, indique l’hebdomadaire dominical De Zondag. La crise énergétique a donc mis davantage de clients en difficulté de paiement, mais leur nombre a augmenté de façon moins importante que ce qui avait été escompté.