La Flandre lance un plan "Vivre ensemble" pour intégrer la diversité dans la société

Son plan entend renforcer le processus qui doit mener à une société où les citoyens vivent les "uns avec les autres et non les uns à côté des autres". Il met fin au saupoudrage des initiatives - 380 projets sont recensés actuellement - et les regroupe autour de 24 actions répondant à 7 objectifs: accroissement de la sécurité et de la vivabilité, apprentissage du néerlandais, renforcement des compétences, construction de réseaux, accompagnement vers l'emploi, lutte contre la discrimination et la ségrégation afin de former une société unie.

Plus d'une centaine de pouvoirs locaux ont répondu à un premier appel à projets, ainsi que l'association "De Rand" active dans périphérie bruxelloise et la Vlaamse Gemeenschapscommissie (la Commission communautaire flamande).

"Nous savons maintenant que dans l'année à venir 69.000 nouveaux venus pourront apprendre le néerlandais grâce à cet appel à projets, ou que 5.000 personnes recevront une formation pour réagir de façon adéquate lorsqu'elles sont témoins d'une discrimination ou d'une injustice, ou encore que 3.600 personnes qui ont quitté l'enseignement sans diplôme seront accompagnées pour trouver un emploi", a souligné le ministre.

"Le temps des bonnes intentions aux résultats limités est révolu, nous voulons des résultats sur le terrain". Le plan bénéficiera cette année de 14 millions d'euros et de 33 millions dans les deux années qui viennent. Les moyens seront alloués aux pouvoirs locaux, à qui il reviendra de déterminer les organisations avec lesquelles ils travailleront.