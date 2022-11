La visite d'État belge en Lituanie marque cent ans de relations diplomatiques

Le roi Philippe et la reine Mathilde (photo) effectuent dès ce lundi une visite d'État de trois jours en Lituanie (vidéo à leur arrivée à Vilnius). Ce voyage marque les cent ans du début des relations diplomatiques entre les deux pays. Le couple royal est accompagné d’une importante délégation de politiciens, composée notamment du ministre-président flamand Jan Jambon ainsi que de ses homologues bruxellois et wallons Rudi Vervoort et Elio Di Rupo. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet et la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib sont également du voyage.