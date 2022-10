Les World Soundtrack Awards de Gand récompensent Billie Eilish et Jonny Greenwood

Le compositeur Jonny Greenwood avait été nommé précédemment pour d'autres prestigieux prix - dont les Oscar, BAFTA et Golden Globe - et a finalement décroché cette récompense au World Soundtrack Academy, un des plus importants événements dans le monde de la musique de film qui s'inscrit dans le cadre du festival du film de Gand.

Le Britannique est un habitué de la compétition alors qu'il a déjà été nommé par trois fois pour "There Will be Blood" en 2008, "The Master" en 2013 et pour "Phantom Thread" en 2018. Sa chanson "Magic Works" pour "Harry Potter et la Coupe de Feu" fut sélectionnée en 2006, rappelait le Film Fest Gent diffusé samedi soir. Il remporte à Gand le Prix du Meilleur compositeur de l’année.