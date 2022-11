Au rythme actuel, la Flandre n’atteindra pas ses objectifs climatiques prévus pour 2030

La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a souligné que les émissions avaient pourtant diminué depuis le début de la législature. "L'année 2020, placée sous le signe du coronavirus, a été une année tout à fait exceptionnelle avec une contraction de l'économie et une interdiction de voyages non essentiels, qui ont contribué à des chiffres (d'émissions) extrêmement bas. En 2021, l'économie s'est redressée et les quantités d'émissions se sont normalisées", relève-t-elle, soulignant que des "mesures ambitieuses ont été prises l'année dernière", ce qui devrait "améliorer les performances climatiques de la Flandre dans les années à venir".

Le cabinet de la ministre nationaliste a par ailleurs indiqué que le gouvernement flamand est le premier à avoir introduit une obligation de rénovation, qu'il mise sur l'électrification des véhicules et que l'énergie fossile est rapidement abandonnée. "En outre, la Flandre est la seule région à atteindre les objectifs d'économies d'énergie", fait-on encore valoir.

En Belgique, les efforts en vue d'atteindre les objectifs climatiques se répartissent au sein d'un accord intrabelge entre le fédéral et les trois Régions du pays.