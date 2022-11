La Belgique envoie B-FAST avec un module de purification d'eau au Pakistan

Les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Hadja Lahbib et Annelies Verlinden, ont salué ce lundi la bonne vingtaine de volontaires du mécanisme interdépartemental B-FAST avant leur départ. Elles se sont rendues à la caserne Major Housiau de Peutie (Vilvorde) pour rencontrer les volontaires avant leur départ pour le Pakistan. L'équipe de B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) doit s'envoler plus tard dans la journée vers Islamabad avant de gagner la province de Sindh (sud-est). "Nous avons d'abord envoyé une équipe de reconnaissance à Karachi pour voir où nous pouvions aider", expliquait le chef d'équipe et responsable de la gestion de crise au SPF Santé publique, Gino Claes.

"Nous avons identifié deux endroits, Bhiria et Kot Diji dans la province du Sindh. A Bhiria nous installerons une usine de traitement d'eau qui pourra être entièrement transférée au gouvernement pakistanais, et à Kot Diji nous allons voir si nous pouvons purifier l'eau produite là", a-t-il ajouté. "Nous avons dans l'équipe des techniciens et des experts pour l'épuration de l'eau. Des experts sont chargés de vérifier la propreté et la qualité de l'eau, et les techniciens s'assurent que l'eau sorte de la canalisation et soit distribuée".

"De plus, des gens de la Défense civile sont sur place pour faire fonctionner notre base d'opérations, et des gens de la Défense pour la communication", a détaillé Gino Claes. Selon lui, le matériel a déjà été transféré à Karachi, et si tout se passe bien, la mission devrait durer environ huit jours. "C'est normalement suffisant", a assuré Claes. "Nous l'avons déjà fait en 2017 en République dominicaine et là, nous avons mis en place le système en six jours, et en même temps inclus le gouvernement local dans tout le processus".