"La population belge connait mal le passé colonial de son pays"

La recherche s'est également intéressée au discours politique belge sur la décolonisation. Il en ressort que trois stratégies sont utilisées par les députés "pour éviter plutôt qu'assumer leurs responsabilités": éviter ou ignorer le débat sur la décolonisation, couper le lien entre le racisme actuel et le passé colonial, ou encore éviter la question des réparations.

Pour rappel, une commission spéciale de la Chambre a été instaurée en 2020 pour se pencher sur le passé colonial de la Belgique. Elle a désigné dix experts scientifiques qui assistent les parlementaires dans leurs travaux. Il y a un an, le groupe de travail interuniversitaire "Passé colonial de la Belgique" rendait un rapport final présentant les conclusions et recommandations des experts scientifiques. Ils mettent notamment en avant l'importance de la communication avec le grand public. "La conscientisation concerne une partie importante de la décolonisation. Et le monde académique doit y jouer un rôle majeur", avait déclaré à l’époque Romain Landmeters, membre du FNRS/USL-B.

Fin janvier dernier, le Conseil des ministres approuvait le cadre juridique visant à la restitution des biens liés au passé colonial de la Belgique. Le gouvernement a également approuvé le projet d'accord bilatéral de coopération scientifique et culturelle avec la République démocratique du Congo (RDC), en vue de la reconstitution du patrimoine culturel congolais par la restitution et le retour des biens liés à leur passé commun.