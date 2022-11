Une frite mayo fricadelle? Les commandes dans nos friteries jusqu’à 20% plus chères

L’Union nationale de frituristes Navefri confirme ce que les consommateurs ont constaté en commandant les pommes de terre frites : "Selon nos estimations, le prix d’une commande a augmenté de 10 à 20%", indique le président Bernard Lefèvre. "Alors qu’un paquet de frites moyen coutait entre 2 et 3 euros, son prix se situe maintenant entre 2,5 et 3,5 euros. Les prix des snacks vendus dans les friteries sont grimpés encore davantage, parce que la chaine de matières premières jusqu’à la friterie est plus longue que pour les pommes de terre".

Cependant, "une friterie n’est pas l’autre. Un petit paquet chez l’un correspond à un paquet moyen chez l’autre, et inversement. Et les prix n’ont pas augmenté partout au même moment ou dans une même mesure", souligne Bernard Lefèvre. Et d’ailleurs il n’y a pas que les matières premières qui déterminent le prix du cornet de frites ou de la fricadelle, il y a aussi l’électricité et le gaz, dont les prix ont augmenté de 80 à 130% au cours de l’année écoulée.

"Sans gaz, on ne peut cuire des frites", explique le président des frituristes. "Ceux qui ont encore un ancien contrat à tarif fixe peuvent éventuellement encore maintenir leurs prix, mais ceux qui ont vu subitement leurs factures exploser doivent prendre une contribution chez le client". D’autant plus que tout ce que le frituriste doit acheter a augmenté de prix. "Notre mayonnaise a triplé de prix, l’huile pour la friteuse est deux fois et demies plus chère. Ce n’est pas normal", estimait Marc Asselberghs de la friterie De Volle Frietzak (vidéo).