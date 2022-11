La Flandre augmentera les loyers pour des logements sociaux jugés trop grands

A l’heure actuelle, une habitation sociale est jugée "trop grande" si la différence entre le nombre de chambres et le nombre de membres de la famille est supérieure à un. Selon le ministre Diependaele, cette définition est trop large. "Aujourd'hui, un couple compte aussi comme deux personnes qui ont chacune besoin d'une chambre, mais bien sûr ce n'est pas le cas. (...) Nous ajustons cela: un couple compte pour une chambre."

Avec les nouvelles règles, ce sont 20.484 logements sociaux qui seront considérés comme sous-occupés. Aujourd'hui, près de 14.000 locataires sociaux vivent dans des logements sous-occupés, et certains d'entre eux doivent déjà payer un loyer supplémentaire: environ 32 euros de plus par mois, par pièce jugée en excès. Ce montant sera porté à une moyenne de 57 euros.

Selon le ministre flamand du Logement (photo), l'objectif n'est pas de sanctionner financièrement les ménages, mais plutôt de les encourager à déménager s’ils ont trop d’espace et d'aider les familles qui attendent depuis longtemps un logement plus grand. "Les familles de trois, quatre ou cinq personnes surtout doivent attendre plus longtemps un logement adéquat". Les locataires sous contrat de neuf ans peuvent perdre leur logement à l'expiration de ce contrat s'ils refusent deux offres appropriées.

Les nouvelles règles prendront effet à partir du 1er octobre 2023. Dans l'opposition, la députée flamande An Moerenhout, a fustigé l'initiative du ministre N-VA auquel elle reproche de s'en prendre aux plus vulnérables et d'y consacrer plus d'énergie qu'à la suppression de la longue liste d'attente pour les logements sociaux.