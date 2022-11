La ministre Hilde Crevits devrait reprendre ses activités le 14 novembre

Hilde Crevits avait également été souffrante au moment des négociations budgétaires de la fin de l'été. Elle expliquait, via les réseaux sociaux, être "descendue trop profondément et trop longtemps dans le rouge", dans ses réserves physiques. Et avoir besoin avant tout de repos.

Les quatre semaines seront finalement devenues six semaines, si la ministre de la Santé peut effectivement reprendre ses activités mi-novembre. Entretemps, les ministres Jo Brouns et Benjamin Dalle continuent à assumer ses fonctions, en plus de leurs propres attributions.

Hilde Crevits a fait savoir, par sa porte-parole, qu’elle souhaitait remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur soutien et lui ont envoyé des messages d’encouragement. Elle affirme se réjouir de reprendre ses activités au sein de l’équipe ministérielle flamande.