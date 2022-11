Le Belge plutôt favorable à la migration, pour le travail et le regroupement familial

En outre, à peine 16% des personnes interrogées rejettent la migration pour cause de regroupement familial. Mais certains estiment que le regroupement familial devrait être soumis à des conditions (parcours d'intégration obligatoire, meilleure connaissance de la langue, avoir travaillé au moins quatre ans...).

Enfin, 51% des personnes interrogées dans le cadre de l'étude de Ranstdad estiment que toute personne qui demande l'asile en Belgique et y a droit doit pouvoir rester dans le pays et être protégée. Seuls 17% ne sont pas de cet avis, "ce qui dénote un consensus encore relativement solide", observe le spécialiste des ressources humaines.

Il ressort encore de l'enquête, selon Randstad, qu'il existerait en Belgique "un large consensus en faveur d'une approche plus sévère de la migration illégale." "Les femmes, les diplômés du supérieur, les jeunes et les francophones sont globalement plus positifs ou moins négatifs à l'égard de la migration. Ceux qui portent un regard plus pessimiste sur le monde et n'entrevoient pas d'évolution positive dans leur avenir ni celui de la société, considèrent la migration d'un œil plus négatif", observe encore Randstad.