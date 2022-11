Un nombre réduit de licenciements secs à la VRT, pas suffisant pour l'ACOD

Le syndicat socialiste estime que la communication de la direction, qui organisait ce mardi après-midi une réunion du personnel pour l'informer sur les négociations avec les syndicats à propos du plan de transformation annoncé en avril, est prématurée. L'ACOD dénonce qu'elle présente le texte de conclusions comme un accord alors que l'organisation syndicale a remis un avis négatif sur ce texte, et que les autres syndicats doivent encore se prononcer. Les avis sont attendus pour le 7 novembre.

Un avis positif n'est pas indispensable mais il serait inhabituel que la direction persiste sans le soutien des syndicats. Pour le syndicat socialiste flamand, les conséquences du plan de transformation restent trop importantes. Ainsi, 67 licenciements secs seront opérés (contre 116 annoncés initialement), auxquels s'ajouteront des départs volontaires, ce qui porterait la perte d'emplois à 222, selon le syndicaliste Wies Descheemaerker (ACOD).

D’ici 2025, la VRT devra travailler chaque année avec 25 millions d’euros de subsides en moins, alors que les coûts ont justement augmenté en raison de la crise énergétique et de l’inflation. C’est la raison pour laquelle la direction du service public de radiotélévision présentait en avril un plan de transformation, comprenant au total quelques 200 départs étalés sur 3 ans. Il faudra opérer de façon plus efficace et davantage axée sur le multimédia, avec moins de personnel.

La production du feuilleton "Thuis" serait également sous-traitée, ce qui ne plait pas aux syndicats. L'ACOD annonce se préparer aux prochaines étapes et réclame d'ores et déjà une médiation sociale au sein de la VRT. Une grève est en tout cas annoncée le 9 novembre, dans le cadre d'un mouvement intersectoriel national.