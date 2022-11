NewB met fin à ses activités bancaires

Le projet de coopérative NewB a vu le jour en 2011, à la suite de la crise financière et en opposition aux aides d’Etat à grande échelle accordées aux banques privées. Quelque 100.000 citoyens et 349 organisations de la société civile - telles que Oxfam, Greenpeace, 11.11.11, Femma, Ecopower, le Bond Beter Leefmilieu, la Ligue des familles et le syndicat socialiste FGTB - portent le projet NewB. La banque se voulait avant tout durable et prônait la transparence.

Depuis qu'elle avait échoué à lever 40 millions d'euros pour répondre aux exigences de la Banque nationale (BNB), la jeune banque était en sursis. "Notre plan de démantèlement a pour objectif de sortir NewB des activités bancaires de façon professionnelle et coordonnée. Nous voulons agir vite et rembourser nos clients dans les meilleurs délais", a expliqué aux quotidiens financiers le CEO de NewB, Thierry Smets.

À partir de ce mercredi, NewB va informer sa clientèle et l'ensemble de ses coopérateurs qu'elle met fin progressivement aux activités nécessitant une licence bancaire, c'est-à-dire la commercialisation des comptes NewB, les crédits verts et les parts coopératives. Dans les "prochains jours", les clients d'un compte à vue ou d’épargne de NewB "seront invités à vider et clôturer leurs comptes, en suivant une procédure dont ils recevront tous les détails dans une communication personnalisée".

Cela représente un montant d'environ 170 millions d'euros. La banque assure disposer de "toutes les liquidités nécessaires pour procéder au remboursement intégral des montants déposés par les clients et clientes sur leurs comptes. NewB assurera la continuité de ses services durant le temps nécessaire pour garantir un transfert complet des dépôts vers l'institution financière" choisie.