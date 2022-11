Brussels Airlines clôture son 3e trimestre avec un bénéfice record et pourra apurer sa dette plus tôt que prévu

Dans la communication de ses résultats du 3e trimestre, Brussels Airlines a également confirmé que la compagnie aura apuré sa dette d'ici la fin de l'année, soit les 290 millions d'euros d'aide qu'elle a reçus de l'État belge pour survivre à la crise sanitaire.

Brussels Airlines annonce également l'agrandissement de sa flotte en 2023 avec 4 avions moyen-courriers. Avec les deux avions moyen-courriers et l'avion long-courrier qui ont commencé à opérer plus tôt cette année, la flotte de Brussels Airlines comptera 36 avions moyen-courriers et 9 avions long-courriers l'été prochain, contre respectivement 30 et 8 en 2020.

En raison du premier semestre difficile et des pertes accumulées, toujours fortement impactées par la pandémie et la hausse considérable du coût du carburant, Brussels Airlines n'atteindra pas le seuil de rentabilité pour l'ensemble de l'année. Pour 2023, la compagnie aérienne vise toujours un résultat positif.