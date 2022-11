Communes à facilités : le Conseil de l'Europe préoccupé par la procédure de nomination des bourgmestres

Par ailleurs, le Congrès "demande au Comité des ministres d'inviter la Belgique à profiter de la septième réforme de l'Etat à venir pour introduire dans la Constitution le principe de l'autonomie locale de manière plus explicite et plus claire ou à défaut pour amender l'actuelle législation régionale sur les collectivités locales.

Au niveau régional, le pays est invité à clarifier la question de l'avenir des provinces dont les compétences ont été réduites et à rendre obligatoires les référendums locaux.

En Région bruxelloise, il est recommandé de mettre en place "une instance bilatérale composée de représentants des régions et des collectivités locales pour un dialogue et une concertation institutionnels permanents et stables". En Wallonie et en Communauté germanophone, il convient de "clarifier la répartition des compétences respectives de la Région wallonne et de celles de la Communauté germanophone à l'égard de leurs communes", dit encore le rapport.