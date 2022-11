Le Parlement flamand approuve la création de l'Institut flamand des droits humains

Cette initiative prise par la majorité (N-VA, CD&V, Open VLD) a suscité nombre d'avis critiques. Le Conseil d'État avait notamment jugé que la création d'un institut flamand rendrait dans un premier temps l'accès à l'assistance plus complexe, car les victimes ne sauraient pas immédiatement à qui s'adresser.

Un certain nombre d'organisations de la société civile et de défense des droits humains craignait également que les victimes aient moins de leviers juridiques pour se défendre. Cette critique a été réitérée mercredi par Groen, dans l'opposition. "L'Institut n'a aucune capacité juridique, ce qui a pour effet d'affaiblir la lutte contre la discrimination", a estimé An Moerenhout.

Une observation balayée par le député libéral Tom Ongena (Open VLD), selon qui "l'Institut pourra saisir la justice, mais uniquement dans l'intérêt collectif, plus dans le cas d'affaires individuelles", a-t-il fait valoir.