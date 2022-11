Tentative d’enlèvement du ministre de la Justice : trois Néerlandais vont être remis à la Belgique

Le quatrième suspect ne s'oppose cependant plus à son transfert en Belgique, rapporte son avocat Thomas Gillis. "Le but a toujours été que notre client soit transféré en Belgique le plus tôt possible afin de s'expliquer. Cependant, il a été soumis à des restrictions après son arrestation et n'a donc pas pu interagir avec ses avocats et sa famille. Après la levée de ces restrictions à la demande de la défense, il a contacté sa famille et la procédure s'est accélérée."

Le suspect a opté pour la procédure abrégée. Son dossier ne passera donc pas devant la chambre d'aide juridictionnelle internationale jeudi et il sera également transféré en Belgique. Il nie toute implication dans les faits, comme les trois autres suspects. En Belgique, les quatre hommes comparaîtront devant le juge d'instruction.