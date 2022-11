Violent incendie dans une usine de recyclage à Lanaken, une fumée noire visible jusqu’à Maastricht

Des balles de déchets en plastique se sont embrasées mercredi en fin d'après-midi pour une raison encore inconnue. Le feu a provoqué un énorme panache de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde. Les autorités ont conseillé aux riverains de garder portes et fenêtres closes et d'éteindre les systèmes de ventilation.

D'épais nuages de fumée se sont propagés jusqu'à Maastricht et les communes avoisinantes, de l'autre côté de la frontière néerlandaise. Les habitants de ces zones ont également été invités à garder portes et fenêtres fermées et à arrêter la ventilation.

Les équipes de pompiers de Lanaken, Bilzen et Genk sont toujours en intervention, selon Marino Keulen. "Ils devraient en avoir pour la journée", a déclaré le bourgmestre. L'incendie n'a fait aucun blessé.