Dès le 1er février, les tarifs de la SNCB augmenteront de près de 9%

La SNCB se dit "contrainte" d'adapter ses tarifs en raison de l'impact de la forte inflation et des prix de l'énergie. L'ajustement moyen des prix de tous les produits, hors abonnements, est de 8,73%, conformément à l'évolution de l'indice santé. Le tarif du Standard Ticket sera notamment augmenté de 8,73%.

L'adaptation des prix des tickets et carte multi-voyages pour les jeunes et/ou les seniors restera, elle, en deçà de l'indice santé. A titre d'exemple, un "billet senior" pour les plus de 65 ans coûtera 7,80 euros (+0,60 euros) à partir de février et un "billet jeune" jusqu'à 26 ans coûtera 7,10 euros (+0,50 euros). Un billet normal de dix trajets ("Standard Multi") deviendra plus cher de 9 euros et coûtera 93 euros en version numérique ou 96 euros en version papier.

Les tarifs des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires, dont l'évolution est en partie basée sur l'évolution de l'indice santé, seront ajustés de 9,73%. Le point de pourcentage supplémentaire par rapport aux 8,73%, est lié à la réalisation de certains objectifs de ponctualité, explique la SNCB. Il s'agit d'une disposition du contrat de gestion. Cet ajustement des tarifs se justifie par la forte hausse des prix de l'énergie, insiste le transporteur. Avec 3.800 trains par jour, il est le plus gros consommateur d'électricité du pays. Rien que pour l'année prochaine, sa facture d'électricité va augmenter de plus de 200 millions d'euros par rapport à 2022.