Feu vert de l’Ovam au plan d’assainissement des sols contaminés à Zwijndrecht

L'Ovam avait demandé il y a quelques semaines à l’entreprise 3M de revoir son plan d'assainissement des sols pollués se trouvant autour de son usine à Zwijndrecht. L'agence vient finalement d'approuver la version retravaillée. Le plan est prévu pour la zone appelée "1A", à proximité du site de 3M à Zwijndrecht. Elle s'étend à peu près entre l'E34 au nord, la Polderstraat à l'est et au sud, et la Molenstraat à l'ouest.

L'entreprise 3M a jusqu'à la fin d'année pour introduire un dossier pour la zone "1B" située un peu plus loin et pour la plus vaste zone "2". L'Ovam explique que le plan de 3M est maintenant conforme au décret sur les sols, mais impose à l'entreprise quelques conditions supplémentaires, notamment à la demande de la commune de Zwijndrecht.

Il s'agit par exemple de l'adoption d'une approche sur mesure pour l'assainissement des jardins, une limitation des nuisances pendant les travaux ou encore un suivi nécessaire après l'assainissement. La décision de l'Ovam sera désormais communiquée à toutes les parties concernées, y compris les riverains. Une réunion informative aura également lieu à Zwijndrecht. L'entreprise 3M doit commencer les travaux dès que possible, avant le 1er mai 2023. Concrètement, dans tous les endroits non pavés, 70 centimètres de sol contaminé seront évacués vers une décharge et remplacés par de la terre propre.