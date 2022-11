Ingrid Kempeneers assumera à nouveau le maïorat de Saint-Trond

La majorité politique (CD&V, N-VA et Open VLD) à la commune limbourgeoise de Saint-Trond s'est accordée sur le nom d'Ingrid Kempeneers (CD&V, photo) pour reprendre le maïorat de la ville qui se cherchait un bourgmestre depuis la démission de Veerle Heeren mi-septembre, dans une ambiance de scandale politique et de malaise. Kempeneers avait déjà assumé le maïorat au premier semestre de cette année, remplaçant Veerle Heeren qui était alors suspendue pendant quelques mois à la suite de vaccinations précoces contre le Covid, dont elle et des membres de son entourage avaient pu bénéficier.