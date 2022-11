La Chambre approuve des mesures de soutien aux ménages et entreprises pour les deux mois à venir

Des mesures sont également prévues pour les entreprises et les indépendants, comme la possibilité de reporter le paiement de cotisations sociales et d'impôts, la mise en place d'un chômage temporaire 'énergie', l’instauration d'un moratoire sur les faillites et la mise des droits d'accise gaz/électricité au minimum européen pour les mois de novembre et décembre.

Pour le chômage temporaire, le travailleur recevra 70% de sa rémunération, à l'instar de ce qui se pratiquait pendant la crise Covid. Le texte approuvé intègre également une proposition socialiste relevant temporairement les seuils d'insaisissabilité. Les travailleurs conservent ainsi une part plus importante de leur rémunération.