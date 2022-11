Marijn Coertjens fait désormais partie des meilleurs pâtissiers au monde

Marijn Coertjens a fait un impressionnant parcours en tant que pâtissier. "J’ai déjà participé aux championnats belges et mondiaux, et remporté des médailles. Et j’ai travaillé au Japon". Mais il a aussi surtout beaucoup travaillé pour développer son magasin, "et cela m’a coûté beaucoup de sommeil. Je dois cette reconnaissance à ma passion et ma volonté d’exceller, qui est justement la philosophie que défend Relais Desserts".

La reconnaissance n’est pas un but en soi pour le pâtissier gantois, qui pense déjà à l’avenir. "S’arrêter c’est reculer. Une entreprise doit évoluer. Nous verrons bien jusqu’où cela me mènera. Actuellement, nous travaillons à un projet au Japon. Mais nous ne prendrons pas de décision hâtive".