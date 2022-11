Environ 700 personnes manifestent à Bruxelles pour dénoncer le soutien européen à Israël

Environ 700 personnes ont participé samedi après-midi dans les rues de Bruxelles à une manifestation contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens et le soutien dont l'Etat israélien bénéficie de la part de l'Union européenne. "Sans ce soutien et cette complicité, Israël ne serait pas en mesure de maintenir sa politique coloniale et d'apartheid contre le peuple palestinien", ont expliqué les manifestants, qui exigent le boycott d'Israël et la fin du blocus de la bande de Gaza.