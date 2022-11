La température a atteint ce samedi 25,5 degrés à Uccle : "Il s’agit donc officiellement d’un jour d’été"

Face aux prix élevés de l'énergie, ces températures sont bien sûr les bienvenues, a déclaré hier la professeure de géographie et experte climatique Nicole van Lipzig (KU Leuven) dans l'émission sur Radio 1 (VRT). "Mais il s'agit en fait d'une canicule d'automne. D'une part à cause de l'air chaud venu du sud, mais aussi à cause du réchauffement climatique", souligne-t-elle.

"Avec ces températures, la nature perd le nord", explique encore Nicole Van Lipzig. "Quand il fait chaud pendant si longtemps, cela n'a pas seulement un impact sur nous, notre économie et notre santé, mais aussi sur les plantes et les animaux. Plus le changement climatique est important, plus les points de basculement le sont aussi. On parle alors, par exemple, de la désintégration des banquises, de l'élévation du niveau de la mer et de phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Et nous ne voulons pas cela", conclut-elle.