La VRT met fin à sa collaboration avec un présentateur de MNM suite à des signalements de comportements transgressifs

Wanne Synnave aurait envoyé des photos et des messages inappropriés à des jeunes. "La VRT prend ces signalements très au sérieux", a-t-elle fait savoir. "Wanne joue un rôle important au sein de la radio pour jeunes MNM et a une fonction d’exemple. Les signalements sont tels qu'il ne peut plus être une enseigne de MNM", explique encore la VRT dans un communiqué.

Sur les réseaux sociaux, le présentateur a présenté ses excuses aux personnes qui ont perçu son comportement comme inapproprié. Il a également déclaré qu'il faisait un pas de côté par rapport à la production musicale sur laquelle il travaillait.

"Je disparais complètement de l'image pour la période à venir", a-t-il notamment écrit sur Instagram. "On ne m'entendra donc plus sur MNM. Et je n'assisterai pas aux représentations de Kamp Delta, afin que les acteurs et l'équipe puissent se concentrer sur ce qui compte : offrir un bon spectacle."